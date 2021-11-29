Рост заболеваемости коронавирусом на Вологодчине приостановился

По данным на 28 ноября, за минувшие сутки на Вологодчине выявлено 385 новых заболевших коронавирусом, 374 человека выздоровели, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего на Вологодчине с начала пандемии зафиксировано 89 348 подтвержденных случаев заражения COVID-19, пандемия унесла жизни 2 549 человек. За сутки в области зафиксировано 12 смертей от коронавируса.

Всего в регионе коронавирусом переболели 79 055 человек, в активной фазе заболевание у 7 744 человек.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 30 ноября 2021 года включительно.