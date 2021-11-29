Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 7:21

Рост заболеваемости коронавирусом на Вологодчине приостановился

Однако инфекция унесла за сутки жизни 12 человек
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным на 28 ноября, за минувшие сутки на Вологодчине выявлено 385 новых заболевших коронавирусом, 374 человека выздоровели, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего на Вологодчине с начала пандемии зафиксировано 89 348 подтвержденных случаев заражения COVID-19, пандемия унесла жизни 2 549 человек. За сутки в области зафиксировано 12 смертей от коронавируса.

Всего в регионе коронавирусом переболели 79 055 человек, в активной фазе заболевание у 7 744 человек.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 30 ноября 2021 года включительно.