В Вологодской области сгорел трактор

Трактор полностью уничтожен огнем. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Чагоде сгорел трактор. Как сообщает пресс-служба МЧС, 28 ноября в 09 часов 45 минут поступило сообщение о возгорании трактора «Скаут» на улице Мира. Горел трактор 2015 года выпуска, собственник его - мужчина 1951 года рождения. Трактор выгорел сгорел гараж. Площадь пожара 12 квадратных метров. Огнем поврежден моторный отсек и кабина трактора, навес. Со слов собственника, возгорание произошло, когда он начал заводить трактор. Причина – неисправность электрооборудования транспортного средства. В ликвидации задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава.