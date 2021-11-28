В Вологде нашли троих убитых человек: задержан подозреваемый

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде в пятницу, 26 ноября, в 5 часов вечера во 2 Турудндаевском переулке на востоке города было обнаружено тело 29-летнего местного жителя. В него стреляли. Знакомый погибшего присутствовал при убийстве друга. Как выяснилось, возник конфликт с неизвестным, который применил оружие и скрылся с места преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Правоохранителям удалось установить личность стрелявшего - при помощи ОМОНа его задержали и доставили в отдел. На следующий день в грузовике, припаркованном у гаража 64-летнего подозреваемого, нашли еще два трупа - останки жителей Грязовецкого района. Судя по всему, они тоже погибли от руки вологжанина... Их документы, мужчины и женщины 37-38 лет, обнаружены в доме подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Убийство двух лиц". Они переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Мужчину заключили под стражу.