Женщина погибла при пожаре в вологодской сауне, 93 человека эвакуировано

Горело в подвале, но весь жилой дом пришлось эвакуировать Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Ранним утром горела сауна в Вологде, погибла женщина. ЧП случилось 28 ноября рано утром на улице Панкратова.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, спасатели получили сигнал в 6 часов 12 минут. Горела сауна, расположенная в пристройке к жилому многоквартирному дому 73 по улице Панкратова.

Сложность состояла в том, что сауна расположена в подвале. На месте, в задымленной сауне, пожарные обнаружили тело женщины. Личность установлена: это администратор.

Из-за опасности отравления продуктами горения были эвакуированы 93 жителей, 15 человек спасены.

Причина ЧП устанавливается. На ликвидацию выезжали 13 единиц техники и 35 человек личного состава.

Возможно, вышло из строя электрооборудование.