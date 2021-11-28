Женщина погибла при пожаре в вологодской сауне, 93 человека эвакуировано

Горело в подвале, но весь жилой дом пришлось эвакуировать
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Ранним утром горела сауна в Вологде, погибла женщина. ЧП случилось 28 ноября рано утром на улице Панкратова.
Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, спасатели получили сигнал в 6 часов 12 минут. Горела сауна, расположенная в пристройке к жилому многоквартирному дому 73 по улице Панкратова.
Сложность состояла в том, что сауна расположена в подвале. На месте, в задымленной сауне, пожарные обнаружили тело женщины. Личность установлена: это администратор.
Из-за опасности отравления продуктами горения были эвакуированы 93 жителей, 15 человек спасены.
Причина ЧП устанавливается. На ликвидацию выезжали 13 единиц техники и 35 человек личного состава.
Возможно, вышло из строя электрооборудование.