Коварный лед: два рыбака провалились в воду под Череповцом

Спасательная операция завершилась в темноте.

Лед опасен как никогда: два рыбака провалились под лед в Череповецком районе. ЧП случилось 28 ноября. К счастью, неподалеку находился сын одного из рыбаков, 16-летний юноша. Именно он спас мужчин, помог выбраться из воды. Самостоятельно рыбаки выбраться с водоема на берег не смогли, расстояние до него было более километра. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, были вызваны спасатели. Те выехали на место происшествия, доставили рыбаков до берега и передали сотрудникам скорой помощи.

Сотрудники МЧС предупреждают, что лёд сейчас еще не окреп. Особая опасность, что под снегом его прочность невозможно оценить. Поэтому нахождение на водоемах грозит гибелью.