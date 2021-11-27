Обезображенный труп пропавшей женщины нашли в Вытегорском районе

Фото: АСУНЦ «Вытегра» .

В Вытегорском районе несколько дней искали пропавшую женщину. Как оказалось, она ушла из дома в деревне Ольково еще в ночь с 16 на 17 ноября. 37-летнюю жительницу начали искать с большим опозданием: родные заявили об её исчезновении лишь 24 ноября. С тех пор на территории района выпал снег.

В поисках пропавшей принимали участие сотрудники АСУНЦ «Вытегра» и полиция. Как рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, поиски не приносили результата, хотя обследовались территории деревень Ольково, Павликовская, Гневашевская, Ларьково и других, лесной массив вдоль автодорог. Поиски были затруднены выпавшим снегом.

Лишь 26 ноября вечером обезображенный труп был обнаружен сотрудником полиции.

Подробности не разглашаются. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Следователи должны выяснить причину и обстоятельства гибели 37-летней женщины.