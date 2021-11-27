Северсталевский талисман рысенок Сева вновь пережил нападение вандалов

В июле вандалов тоже оперативно вычислили.

Многострадальный рысенок Сева у Ледового дворца в Череповце опять подвергся нападению вандалов. Но большинство горожан этого даже не заметили: последствия поспешили ликвидировать, несмотря а выходной день.

ЧП случилось в темное время суток - 27 ноября в 5 часов утра. У талисмана северсталевской хоккейной команды опять отнимали клюшку. Это не удалось, клюшка сломалась.

Напомним, Сева находится под наблюдением видеокамер. На место выехали силовики.

«Спортивный атрибут сломался, так как был надежно закреплен. Троих из четырех участников „операции“ задержала полиция, один убежал. Сотрудники муниципального предприятия „Теплоэнергия“, где был изготовлен хоккейный символ, оперативно ликвидировали последствия. Съездили в магазин спортивной атрибутики, приобрели клюшку и с помощью инструмента установили ее на прежнее место», — прокомментировала инцидень журналистам cherinfo пресс-секретарь МУП «Теплоэнергия» Ольга Сторожева.

Как сообщала "Комсомолка", рысенок Сева уже подвергался нападению: в июле и в октябре.