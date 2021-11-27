Главная елка Вологды установлена на центральной площади

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Главная елка Вологды отражается как в зеркале, в огромной луже на асфальте. Такую фотографию опубликовал мэр Вологды. Сергей Воропанов, что ель смонтирована и подключена к электроэнергии.

"Новогодняя лавная новогодняя красавица смонтирована и сияет на площади Революции. Конечно, мокрый асфальт ей не очень идет. Ждём снег, синоптики обещают его уже завтра...

Мэр признается, что состояние покрытия площади ужасно, но пока сил и средств хватает только на обсуждение проблемы : "Прекрасно знаю состояние площади. Именно поэтому скоро заработает мобильный офис Лаборатории городской среды, все вместе будем обсуждать благоустройство площади..."