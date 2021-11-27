В Вологодской области повсеместно ожидается мокрый снег

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В Вологодской области вновь ожидают снегопады и дождь. Температура остается на несколько градусов выше нормы.

По информации вологодского ЦГМС, среднесуточные температуры ноября были на 3 градуса выше нормы, снежный покров - ниже нормы.Отличился Вытегорский район, где прошел обильный снегопад, сугробы достигли высоты в 29 сантиметров.

В выходные Вологодская область останется под влиянием североатлантического циклона. Он и ответственен за мокрый снег который наблюдается почти повсеместно. Местами - дождь.

В воскресенье в регион придет новый, южный циклон. Температура повысится, сильные снегопады возобновятся. Днем температуры поднимутся выше нуля, что гарантирует мокрый снег и даже дождь.

Колебание температур вокруг нуля градусов создает опасности на дорогах.