В Вологодской области за сутки от коронавируса скончалось 15 человек

В Вологодской области за последние сутки от коронавируса скончалось 15 человек.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 390 новых зарегистрированных случая болезни, 402 человека выздоровели, 15 - скончались.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 33 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 269 (6,7%) без клинических проявлений.

Вакцинация в Вологодской области составила чуть более 50 процентов.

Накануне "Комсомолка" сообщила о смерти в моногоспитале Череповца журналиста Олега Цветкова.