Вологодская областная больница №2 купила на торгах томограф за 60 миллионов рублей

Комиссия по контролю в сфере закупок Вологодского УФАС России рассмотрела жалобы ООО «ТД Синергия» и ООО «ДелМед» на положения документации при проведении электронного аукциона.

Областная больница №2 ( Череповец) покупала систему рентгеновской компьютерной томографии, ее поставку, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов. На это выделялись бюджетные средства для реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы.

Максимальная цена контракта составила 60 200 000,00 руб.

В жалобе говорилось, что аукционная документация составлена под закупку оборудования конкретного производителя - «Канон Медикал Системз Корпорейшн», Япония.

Представители заказчика на претензию ответили, что перед ними стоит первоочередная цель - закупить товар, с который может удовлетворять их по качеству услуг. А допуск самого широкого круга производителей товаров не является самоцелью.

Они отвергли тот факт, что заказчик таким образом совершил действия, ограничивающие конкуренцию. Параметры, указанные в техническом задании, являются для заказчика клинически значимыми. Потому что именно такая техника позволит проводить обследования пациентов по сердечно-сосудистой программе на высоком уровне, соответствующем статусу областного учреждения здравоохранения.

Существенное изменение параметров, предложенное заявителями, приведет к ухудшению качества получаемой диагностической информации, увеличению времени обследования пациента и повышению дозовой нагрузки на пациента, что негативно скажется на эффективности и результативности проводимых обследований.

Требования к аукционной документации сформулированы с учетом необходимости конечного результата - обеспечения лечебного учреждения необходимым товаром. Требования документации не ограничивают число участников закупки в связи с тем, что предметом закупки является поставка, а не производство (изготовление) товара. Поставщиком может выступить любое физическое или юридическое лицо, готовое поставить требуемую продукцию.

Комиссии УФАС были представлены документы и сведения, свидетельствующие о соответствии установленным в аукционной документации требованиям оборудования трех производителей.

Так же следует отметить, что единственным участником аукциона предложен к поставке томограф компьютерный Revolution EVO (производитель ДжиИ ХЭЛСКЕА ДЖАПАН КОРПОРЕЙШН).

Жалобы ООО «ТД Синергия» и ООО «ДелМед» были признаны Комиссией УФАС необоснованными.