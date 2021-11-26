В Череповце скончался главный редактор независимого издания" Череповецкая истина"

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26 ноября в череповецком моногоспитале скончался главный редактор «Череповецкой истины» Олег Цветков.

Об этом сообщает журналист Андрей Ненастьев: " Олег, с которым мы раньше каждые выходные бегали по ночному городу и искали коды. Олег, с которым мы дважды чуть не ухлопались в ДТП. Олег, с которым мы пили пиво в машине, а потом ходили в ментовку узнавать эксклюзивные новости, но ни хрена не узнавали или узнавали, но «это не для статьи». Олег, который однажды умудрился разбить машину, сломать ногу и потерять документы — и все это было одно следствием другого..."

Олегу Цветкову было 60 лет. Многие годы он работал журналистом, последние годы - главредом "Череповецкой истины". Олег был госпитализирован 2 ноября в череповецкий моногоспиталь.

Фото: Андрей Ненастьев, "ВКонтакте".