Вологжанин спас Серую Шейку из замерзающего пруда

Серая Шейка будет зимовать в новой, дружной семье. Фото: "Велес" ВКонтакте.

Общество зоозащитников в Вологде рассказало об очередном спасенном: местный житель спас Серую Шейку. Григорий Соколов заметил утку, которая не могла летать из-за травмы крыла. Она обосновалась на пруду в деревне Марфино Вологодского района. Ее подкармливали, однако, как в истории про Серую Шейку, свободной ото льда воды со временем становилось бы все меньше и меньше. Житель Вологды Григорий Соколов и ранее спасал животных, попавших в беду. Не прошел он и мимо утки, уже оставшейся в одиночестве - ее собратья улетели на юг.

«Живёт здесь одна, её тут местные кормят, но зиму ей здесь не пережить — весь пруд замёрзнет. Сейчас нашли ей передержку в Соколе у женщины , которая содержит уток. Она готова её взять на зимовку», — сообщил Григорий в соцсетях. Птица не давалась в руки спасателю. Но Григорий Соколов вооружился сачком на длинной ручке и сумел поймать птицу, а затем отвез на зимовку к добросердечной Светлане. Конечно, уточке уже не вернуться в дикую природу, но она накормлена, напоена и в тепле.

Как сообщают зоозащитники из "Велес", обращений к ним по поводу травмированных птиц очень много, они просто сбиваются с ног: "Когда речь идёт о массовых видах птиц, таких как вороны, галки, голуби и др., то помочь им возможно только если сами обратившиеся готовы участвовать в судьбе пострадавшего пернатого..."

А консультацию по сложным случаям можно получить у опытного спасателя животных Григория Соколова .