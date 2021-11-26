Вологжане передрались из-за выпавшего из окна кота

Кот упал с 6 этажа и стался жив. Фото: Иван Чухнин

Вологжанине подрались из-за кота. Он выпал из окна, отношения выясняли соседи. Дело дошло до суда.

Мировой судья в г. Вологде прекратил дела в отношении 41-летнего Дмитрия и 36-летнего Алексея по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Как сообщает пресс-служба судов области, драка случилась 11 июля 2021 года в 06:30. Ссора с дракой произошли на шестом этаже дома на улице Судоремонтной в Вологде.

Из квартиры на шестом этаже упал кот. За ним побежала пожилая женщина. Из подъезда выходила девушка, и, увидев женщину с окровавленным котом, предложила отвезти животное в ветклинику. Но женщина оттолкнула зоозащитницу, Та увязалась за ней. Девушка настаивала на необходимости лечить кота, при этом зашла в квартиру. На шум вышел сосед Алексей, у которого спали дети, на помощь девушке пришел Дмитрий, а на помощь матери вышел сын. Между мужчинами завязалась драка.

Потерпевшему, сыну хозяйки кота, в потасовке ушиб пальцы Дмитрий. Дмитрию же перепало от рассерженного Алексея.

В результате мировой судья усмотрел малозначительность совершенных вологжанами правонарушений и освободил их от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Как сообщает пресс-служба судов, коту оказали-таки ветпомощь, он жив.