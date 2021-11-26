Руководитель городской поликлиники сменился в Череповце

В Череповце в городской поликлинике № 7 сменился главный врач. Последние три года поликлиникой руководила Евгения Ершова. Однако срок контракта истек. "Планирую остаться в поликлинике, я врач общей практики. Не хочу бросать коллектив в условиях большой нагрузки, сейчас каждый человек на счету», - прокомментировала врач свои планы журналистам cherinfo.ru.

С 25 ноября обязанности главного врача поликлиники № 7 исполняет Татьяна Тяпайкина, работавшая заместителем руководителя медучреждения, имеющая стаж в этом учреждении больше 16 лет. Однако на должность руководителя рассматриваются и другие кандидатуры из кадрового резерва.

«Это колоссальный опыт, приобретенный в экстремальных условиях. Потом начался коронавирус. Это работа в новых условиях. Огромная благодарность коллективу, что мы это вместе преодолели", - сказала Евгения Ершова.