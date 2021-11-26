Автоледи не справилась с управлением автомобилем: пострадали три вологжанки

В Вологодской области в ДТП пострадали три женщины. Дорожный инцидент произошел 25 ноября, в 16:25 на 217 километре трассы Вологда-Медвежьегорск. Как сообщает пресс-служба УМВД, за рулем легковушки находилась 37-летняя женщина. Она не справились с управлением, машина съехала в кювет, где перевернулась. В результате автомобиль получил повреждения, водитель и две пассажирки 24 и 26 лет получили травмы.

За минувшие сутки в Вологодской области случились три ДТП, пострадало 5 человек. Также зафиксировано 52 аварии с материальным ущербом. Остановлено 10 нетрезвых водителей, 15 - без прав.