Десятитысячного пациента выписали из череповецкого моногоспиталя

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о гигантской цифре: из череповецкого моногоспиталя на Ломоносова выписан десятитысячный пациент. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

«В больнице установлено новое диагностическое оборудование — КТ-комплексы. Реанимационное отделение полностью укомплектовано аппаратами ИВЛ, инфузоматами, аппаратом для проведения плазмофильтрации. Установили и аппарат ЭКМО, используемый при тотальном поражении легочной ткани», - комментирует Вадим Германов.

Всего, по словам градоначальника, с начала пандемии в лечении новой коронавирусной инфекции участвовали 335 человек, в том числе 52 - врачи. Было использовано более 4500 упаковок коронавира, 1800 упаковок дорогостоящих противовирусных препаратов, 6000 литров и 1500 килограммов дезсредств и антисептиков.

В моногоспитале работает концентратор производительностью 500 литров кислорода в минуту. На отделения без возможности централизованной подачи кислорода дополнительно закуплены еще 107 палатных установок, которые производят от пяти до 10 литров кислорода в минуту.