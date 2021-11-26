Губернатор назвал срок сдачи моста в Череповце

Губернатор на прямой линии сообщил о сроках сдачи нового Архангельского моста через реку Шексну в Череповце.

Движение начнется в августе 2022 года. Информация прозвучала в ходе прямой линии с жителями регина.

Мост соединит в один маршрут все четыре городских района и свяжет «питерскую» трассу и дорогу на Сергиев посад в обход центра Череповца.

Вот что рассказал замруководителя подрядчика, компании «Мостострой-11», Евгений Топехин:

«На строительстве трудятся 250 человек, работают 23 единицы техники. Мы находимся на финишной прямой: до завершения строительства пилонов на мосту остается три закладки. Их должны закончить в первых числах января 2022 года. Планируем завершить монтаж руслового пролета в марте. До августа 2022 года будут выполнены работы по устройству гидроизоляции, перильных и барьерных ограждений, покраске моста, установке архитектурной подсветки, системы мониторинга и навигации».

Губернатор не раз сообщал, что этот мост для него – дело жизни. Он начинал работать над ним еще будучи мэром Череповца.