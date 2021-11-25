В Вологде четвертый день не могут найти ребенка

В Вологде разыскивают 13-летнего Матвея Колосова. Мальчик пропал 22 ноября в 8 утра - ушел из дома по адресу Ленинградская, 87. О его местоположении ничего неизвестно. Поисками заняты волонтеры и полиция. Об этом сообщил ПСО "Ты не один".

Матвей ростом 166 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Был одет в черную куртку до колен с капюшоном, черный свитер, черные зауженные штаны и кроссовки. Если у вас есть информация о Матвее, просьба сообщить в полицию 102, 112, либо волонтерам 8 (911) 505-68-98.