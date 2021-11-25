Собака помогла вологжанину найти загулявшую жену

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Житель города Вологды обратился за помощью в полицию - пропала жена. Супруга ушла из дома накануне и не вернулась ночевать... Самостоятельно отчаявшийся мужчина найти свою возлюбленную не смог.

Дежурным нарядам направили ориентировку на 41-летнюю пропавшую. На помощь прибыл младший инспектор-кинолог Николай Баранов в паре с немецкой овчаркой Есенией. Сообразительное животное взяло след во дворе и вывело правоохранителей прямо к квартире, где запропастилась вологжанка.

С дамой провели профилактическую беседу и доставили домой к мужу. Супружеская пара была воссоединена.