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Общество25 ноября 2021 16:05

Губернатор поставил крест на строительстве моста в Великом Устюге

Кроме того, он рассказал, что происходит с строительством местного аэропорта
Иван Чухнин
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Губернатор Олег Кувшинников на Прямой линии 25 ноября поставил точку в вопросе строительства моста через Северную Двину, соединяющего Великий Устюг и поселок Кузино: мост, который намеревались возвести, построен не будет. Рассматривался вариант понтонной переправы, но и ее, как выяснилось, построить невозможно - очень большое расстояние и высокая скорость течения. Сейчас действует такая схема: летом действует паромная переправа, зимой - организуется ледовая. В межсезонье курсируют суда на воздушной подушке. И это конечное решения вопроса.

Был задан вопрос о достройке аэропорта Великого Устюга. Губернатор согласился, отсутствие воздушного сообщения создает трудности для туристов. По поручению президента страны решено было удлинить взлетную полосу на 500 сетров - при длине 1800 метров она может принимать среднемагистральные самолеты.

По словам губернатора, все работы завершены, но ведется приемка, устраняются замечания. Губернатор высказал надежду, что "в начале или конце следующего года", полоса будет сдана в эксплуатацию.