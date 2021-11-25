Прокуратура хочет обеспечить пенсионерку лекарствами от диабета через суд

Департамент здравоохранения пойдет в суд: пожилая жительница Тотьмы два месяца не могла получить лекарства от сахарного диабета.

В прокуратуру Тотемского района пожаловалась 73-летняя пенсионерка. Она два месяца не могла получить в аптеке лекарственные препараты от сахарного диабета. Причем эти лекарства жизненно необходимы.

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что в случившемся виновен областной департамент здравоохранения. В результате прокуратура подала на него иск в суд, потребовав чтобы ведомство обеспечило женщину лекарствами и возместило моральный вред.

«Исковое заявление находится на рассмотрении, фактическое устранение нарушений закона надзорным органом взято на контроль», — сообщила СМИ прокуратура Вологодской области.