ООО "Аквалайн" потребовал оплатить услуги за вывоз мусора через суд

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Собственник помещений, а не арендатор, является должником перед региональным оператором по оплате услуг за вывоз коммунальных отходов. ООО «АкваЛайн» предъявило иск к предпринимателю Звереву Е.А. о взыскании долга за оказанные услуги по вывозу ТКО в сумме более 500 тыс. рублей. Об инциденте рассказывает пресс-служба судов.

Предприниматель иск не признал. Он пояснил, что не осуществлял деятельности по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимости по двум адресам: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 144, и ул. Кирова, д. 57. Помещения были сданы в аренду, в договоре аренды арендаторы были обязаны самостоятельно заключить договоры на вывоз отходов и оплачивать оказанные услуги. Однако арендаторы это не сделал.

Арбитражный суд Вологодской области разъяснил, что в отсутствие между арендатором нежилого помещения и "Аквалайном" обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на собственнике нежилого помещения.

Но собственник вправе требовать исполнения договора с арендатора. Однако это обстоятельство не освобождает собственника от обязательств перед региональным оператором.

А результате в августе 2021 года Арбитражный суд потребовал оплатить задолженность собственника.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года оставил это решение без изменения.