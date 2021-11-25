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Происшествия25 ноября 2021 8:41

Сборщик бутылок погиб на свалке под гусеницами бульдозера в Череповце

Ему было 58 лет
Иван Чухнин
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Сборщик стеклотары погиб на свалке. ЧП случилось 19 октября в Череповце возле поселка Новые Углы.

49-летний машинист бульдозера, работающего на полигоне по сбору твердых бытовых отходов, сдавался задним ходом. Он не заметил человека и задавил его. 58-летний череповчанин собирал бутылки в опасной близости от тяжелой техники. Он получил серьезные травмы и скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все детали трагедии, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.