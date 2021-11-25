В Вологде власти запретят парковаться "елочкой" на улице Мира

Власти борются за увеличения ширины проезда в центре Вологды. На улице Мира запретят парковку елочкой, водителям придется ставить машины только параллельно движению транспорта. Речь идет об участке от улицы Козленской до улицы Лермонтова, изменения вступят в действие в начале декабря.

Решение об изменении схемы дорожного движения на этом участке принято в рамках деятельности проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети».

Власти приняли такое решение совместно со специалистами Высшей школы экономики, представителями ГИБДД и перевозчиками.

Сейчас автомобили, построенные «елочкой», занимают почти целую полосу.

"Это позволяет припарковаться большему количеству машин, но уменьшает пропускную способность улицы Мира, приводит к «пробкам» в часы пик. Кроме того, увеличить пропускную способность этого участка важно для внедрения в 2022 году новой схемы дорожного движения при съезде с Октябрьского моста, после чего поток транспорта по улице Мира вырастет. Уже в декабре мы установим знаки параллельной парковки и будем контролировать соблюдение правил с помощью специальных видеорегистраторов «Паркон», - пояснил начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Ранее власти запретили парковку на участке улицы Лермонтова.