В Вологде на улице Мира вспыхнула иномарка

Возгорание возникло под капотом Форда

24 ноября загорелась иномарка в Череповце. В 9 часов 26 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford Fusion на улице Мира, 30. Дым показался из моторного отсека. Как сообщает пресс-служба МЧС, горело средство передвижения 2011 года выпуска, собственник иномарки - мужчина 1972 года рождения.

Площадь пожара составила 0,1 квадратный метр. Поврежден утеплитель и пластиковый крепеж моторного отсека. Причиной возгорания названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.