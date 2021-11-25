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Общество25 ноября 2021 7:12

Пожарные спасли троих человек из задымленного подвала в центре Вологды

ЧП случилось на улице Мира
Иван Чухнин
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В центре Вологды произошел пожар: вечером 24 ноября в подвале многоквартирного дома на улице Мира, 90 загорелся строительный мусор. Людей пришлось выводить пожарным. Троих человек вывели из подвала с помощью спасательного устройства. Один из спасенных, мужчина 1971 года рождения, госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, на место выезжало три единицы техники и 11 человек личного состава. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем бездомных.