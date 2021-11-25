23 переправы появятся в середине декабря на Вологодчине

Ледостав начнется лишь в декабре, ледовые переправы появятся лишь после того, как толщина ледяного покрова на реках достигнет не менее 10 см и установится устойчивая отрицательная температура воздуха ниже -10 °С. Правительство заявило о планах организовать 23 переправы.

«Ежегодно в зимнее время на реках области мы наводим более 20 переправ. В этом году - 23, из них 17 - ледовые", - заявил замгубернатора Виктор Рябишин.

При возведении необходима установка аншлагов, знаков, оборудование дежурных пунктов обогрева.

В прошлом году в регионе не было выявлено внештатных и аварийных ситуаций при эксплуатации ледовых переправ.