Арбитражный суд Северо-Запада оставил парк Ветеранов городу

Парк Ветеранов достался городу. Так решил суд. «Парк Ветеранов по-прежнему наш! Бывший арендатор попытался обжаловать решение суда, вернувшее Вологде парк. Не вышло, арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу. Конечно, есть ещё вышестоящие инстанции и "Аркон" может попытать удачу там. Но не думаю, что это у него получится», - сообщил в сетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, в 2016 году парк Ветеранов был отдан в долгосрочную аренду на 25 лет фирме «Аркон». Она должна была заняться благоустройством, но инвестиций парк так и не дождался. Старые аттракционы стали угрозой для жизни, главное - «Аркон» не платил за аренду парка.

14 апреля суд расторг договор аренды, ООО «Аркон» обязали вернуть муниципальное имущество и уплатить долги.

Дело докатилось до апелляционного суда, но и Четырнадцатый Арбитражный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа оставили решение без изменений.