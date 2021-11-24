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Общество24 ноября 2021 16:47

Получить звание "Ветеран Вологодской области" будет проще

Вскоре изменения в закон вступят в действие
Иван Чухнин
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Несколько упрощена процедура получения тружениками почетного звания «Ветеран труда Вологодской области».

Ранее звание, дающие право на некоторые льготы, присваивалось только вологжанам, имевшим стаж работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет для женщин. При этом, работники, претендующие на это звание, должны были иметь поощрения – почетные грамоты за доблестный труд.

24 ноября внесены изменения в областной закон. Отныне звание «Ветеран труда Вологодской области» будут присуждать женщинам, отработавшим в народном хозяйстве не менее 40 лет, мужчинам - не менее 45 лет, при этом наличие наград и грамот необязательно.

Прежнее условие, при наличии высшей муниципальной или областной награды, также будет применяться.

Напомним, «Ветераны труда Вологодской области» могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату ЖКХ, а также дает право на ежемесячную выплату в размере 1500 рублей, сообщает пресс-служба ЗСО.