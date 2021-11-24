Получить звание "Ветеран Вологодской области" будет проще

Несколько упрощена процедура получения тружениками почетного звания «Ветеран труда Вологодской области».

Ранее звание, дающие право на некоторые льготы, присваивалось только вологжанам, имевшим стаж работы не менее 40 лет у мужчин и 35 лет для женщин. При этом, работники, претендующие на это звание, должны были иметь поощрения – почетные грамоты за доблестный труд.

24 ноября внесены изменения в областной закон. Отныне звание «Ветеран труда Вологодской области» будут присуждать женщинам, отработавшим в народном хозяйстве не менее 40 лет, мужчинам - не менее 45 лет, при этом наличие наград и грамот необязательно.

Прежнее условие, при наличии высшей муниципальной или областной награды, также будет применяться.

Напомним, «Ветераны труда Вологодской области» могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату ЖКХ, а также дает право на ежемесячную выплату в размере 1500 рублей, сообщает пресс-служба ЗСО.