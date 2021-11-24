Вологжанин украл у потерявшего сознание мужчины телефон, ключи и медицинскую маску

В Вологде мужчина упал и потерял сознание. Когда он очнулся, то понял, что его обокрали. Сотрудники уголовного розыска выяснили, кто это сделал.

В дежурную часть отдела полиции № 2 Вологды обратился местный житель 1988 года рождения. Мужчина рассказал, что шел домой, но упал. Какое -то время он находился без сознания. Придя в себя, он обнаружил, что пропал сотовый телефон, исчезли связка ключей и медицинская маска. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

Полицией была установлена причастность к преступлению ранее судимого вологжанина 1994 г.р.. Мужчина сознался в содеянном. По его словам, он возвращался домой и увидел лежащего на земле мужчину. Когда проходил рядом, в кармане лежащего зазвонил телефон. Убедившись, что его никто не видит, он забрал вещи из карамнов. Ключи он выкинул, а сотовый телефон продал прохожему за тысячу рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Уличному вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.