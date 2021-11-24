В Вологодской области осудили на пожизненное убийцу братьев

Вологодский областной суд вынес приговор на пожизненное лишение свободы 50-летнему Юрию Ширкунову. Его признали виновным в убийстве двух его братьев. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

На месте преступления

Трагедия произошла утром 7 ноября 2020 года в частном доме в поселке Восья Грязовецкого района. Мужчины выпивали, между ними произошла ссора. Все вышли на улицу, но Юрий вернулся в дом и взял охотничье ружье. После этого он не менее 7 раз выстрелил дробью в живот и в грудь одному из братьев, а потом не менее трех в грудную клетку и правую руку второго брата. Родственники 53 и 57 лет скончались на месте. Свидетель произошедшего - сын одного из погибших, убежал и спасся. После этого мужчина облил бензином родительский дом и поджег.

Как оказалось, на фоне алкогольного опьянения Ширкунов обиделся на братьев. Он признал свою вину лишь частично. Сначала утверждал, что родственники ему угрожали, а потом - что видел галлюцинации.

Две судебно-психиатрические экспертизы признали подсудимого вменяемым. С учетом рецидива мужчина отправился на пожизненный срок в колонию особого режима. Приговор может быть обжалован.