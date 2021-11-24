Строитель похитил у жительницы белозерской деревни старинный самовар

Украденный самовар

В Белозерском районе раскрыли дерзкую кражу антиквариата. Строитель покусился на чужой старинный самовар. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

17 июля 23-летний работник строительной бригады приехал в одну из деревень Белозерского района под предлогом проверки выполненного. Как выяснилось, молодой вор давно заприметил у женщины старинный самовар. Он попросил даму вынести ему огурцов. В это время ценитель старины украл вещь, а потом продал ее своему знакомому. Ущерб от жадного белозера составил 5200 рублей.

На суде молодой человек в содеянном раскаялся. Потерпевшая не настаивала на строгом наказании, но очень хотела вернуть самовар: он дорог ей как память.

Жителю Белозерска с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств назначили 10 месяцев лишения свободы условно. Ему придется оплатить издержки за участие адвоката в уголовном деле в размере 14571 рубля 75 копеек. Самовар женщине вернули. Приговор еще может быть обжалован.