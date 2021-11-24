В Череповце внедорожник снес ограждение Октябрьского моста

Место происшествия

В Череповце на Октябрьском мосту 24 ноября произошла страшная авария. В час дня внедорожник "Митсубиси" завертело на дороге, водитель не смог удержать машину на снегу и влетел в ограждение. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсети.

От падения с моста автомобиль спасла световая опора. В ДТП пострадал водитель, но угрозы для его жизни уже нет. На месте работают оперативные службы. "Начался сезон обильных снегопадов и порывистого ветра. Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах", - предупредил череповчан градоначальник. Стало известно, что на автомобиле, попавшем в ДТП, стояла нешипованная резина в плохом состоянии.

Местные жители удивились тому, что никто из автолюбителей не остановился помочь пострадавшему, хоть остановка на мосту и запрещена. Многие посетовали, что водитель очень быстро мчал, а коммунальщики плохо убрали дорогу. "Барьерное ограждение оказалось не барьерным...", - прозвучало в комментариях под видео. Кто-то посчитал, что металл могли съесть дорожные реагенты. "Если ограждение не удержало внедорожник, то что будет с автобусом? А ведь вроде как усиливали..."