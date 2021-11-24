В Вологде собираются изменить схему движения Пошехонское-Петина

Перекресток Петина-Пошехонское шоссе Фото: Яндекс

В Вологде собираются сменить схему проезда перекрестка Пошехонское шоссе-Петина из-за жалоб на заторы в часы пик. Об этом сообщил портал Вологда.рф со ссылкой на ГИБДД города. Специалисты предлагают в январе отменить левый поворот с Пошехонского шоссе на улицу Петина.

По заявлениям местных жителей, особенно остро заторы ощущаются перекрестках с улицами Сергея Преминина, Можайского и перед мостом.

Для решения проблемы ГИБДД предлагает организовать оттянутый левый поворот с Пошехонского шоссе на улицу Петина - левый поворот перенесут на другие прилегающие улицы. Таким образом двигаясь со стороны Ярославской, повернуть можно на Можайского, потом на Планерную и выезжать на Сергея Преминина в прямом направлении на Петина.

Фото: Вологда РФ

Планируется, что скорость транспортного потока увеличится, а пробки уменьшатся: "За счет относа левого поворота на перекрестке Пошехонское шоссе - Сергея Преминина в направлении из центра фаза работы светофора будет увеличена на 10-15 секунд. Это значительное количество времени, чтобы пропустит поток транспорта. Хочется также отметить, что наше предложение поддержали специалисты Высшей школы экономики, которые анализировали транспортную ситуацию в городе". Об этом заявил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД Алексей Иванов.

На перекрестке сменят режим работы светофора и дорожные знаки. Планируется сменить направление движения по улице Планерной. Это первый этап по устранению пробок на Горбатом мосту и Пошехонском шоссе: в течение следующих двух лет на перекрестках Галкинская - пл. Бабушкина - Мира, Предтеченская - Мира и других полностью изменят схему движения.

Данные работы проводятся в рамках проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети».