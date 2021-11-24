Студенты-практиканты обокрали пилораму в Никольском районе

Фото: Управление МВД Вологодской области.

В Вологодской области в краже с пилорамы заподозрены студенты. Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

В дежурную часть к полицейским обратился владелец пилорамы. Его предприятие находится в поселке Борок. С производственной базы исчезли траки гусеничной ленты.

Подозрение пало на двух молодых людей 2003 года рождения. Это студенты, они находились на производственной практике в Никольске. Товарищи подумали, что пилорама не эксплуатируется, так что пропажу никто не заметит. Предприимчивые студенты за два дня вывезли металл с базы и сдали его в приемный пункт металлолома в Великом Устюге. На руки они получили 8,5 тысяч рублей.

В отношении "предпринимателей" возбуждено уголовное дело. Студентам грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Вологодской области.