В розыск объявили мужчину, напавшего на двух прохожих в Череповце

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце 3 октября ночью неизвестный напал на двух мужчин - это запечатлела камера наружного наблюдения ТЦ Макси. Теперь его разыскивают правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

У дома на улице Архангельской, 43, мужчина в темной одежде по очереди нанес череповчанам удары ногами и руками по голове и туловищу. Один из пострадавших упал на землю. 57-летнего череповчанина медикам пришлось госпитализировать в больницу.

Полицейские пытаются установить личность агрессора. Очевидцам преступления, знающим нападавшего или самого подозреваемого просят обратиться в следственный отдел по городу Череповец по адресу ул. Гагарина, д.22, или по телефонам +7-921-250-41-56, (88202)57-87-96, (88202)50-75-83.