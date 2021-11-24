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Происшествия24 ноября 2021 10:16

Строитель из Сокола напал на коллегу с ножом

Молодые люди приехали на заработки в Тарногский Городок
Евдокия САХАРОВА
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Место преступления

Место преступления

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Тарногском Городке задержан 25-летний житель Сокола. Мужчина нанес своему коллеге несколько ножевых ран. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября. Двое мужчин выпивали на съемной квартире - они приехали заработать на ремонте одного из местных зданий. В ходе застолья возникла ссора. Мужчина несколько раз вонзил нож в грудь и живот своего 21-летнего собутыльника.

Полицию вызвали очевидцы. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, сейчас он в удовлетворительном состоянии. Подозреваемого заключили под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.