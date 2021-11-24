В Череповце осудили дуэт грабителей-рецидивистов

В Череповце вынесли приговор ранее судимым мужчинам. 41-летний Сергей и 35-летний Роман признаны виновными в грабежах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

12 июня в семь часов вечера у магазина «Северный градус» на проспекте Строителей нетрезвый Сергей вырвал из рук пьяной женщины 18 тысяч рублей и сбежал. Выяснилось, что пострадавшая была его знакомой. Они выпивали, а потом он заметил деньги и решил забрать их себе.

30 июня в час ночи на пляже Шексны пьяные Сергей и Роман сорвали с шеи пьяной череповчанки золотую цепь с крестом, сняли золотые серьги, два золотых и серебряное кольца и забрали выпавший из ее кармана черно-белый кнопочный телефон. Мужчина, который был в компании с дамой и был знаком с нападавшими, сбежал к трассе. Ранее они вместе отбывали наказание с Сергеем. Сумма ущерба составила 26 730 рублей. Силу они не применяли.

Телефон и два кольца вернули, а за цепочку с крестиком заплатила девушка Романа - 19 200 рублей. Пострадавшая на суде заявила, что не имеет материальных претензий к подсудимым. Сергею придется отбыть 4,5 года в исправительной колонии строгого режима, а Роману 3 года. Приговор не вступил в законную силу.