В Шексне судили мать 9-месячного ребенка, который упал с детского городка

В Шексне супруг 39-летней подсудимой вступился за жену. По вине женщины их 9-месячный сын упал с детского игрового комплекса. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 20 августа в шесть часов вечера. Мать посадила своего ребенка на открытую с двух сторон площадку детского игрового комплекса, высота которого составляла 1,5 м от земли. Дама отошла, а мальчик упал вниз вниз без присмотра и получил перелом правой теменной области, ушиб головного мозга.

Женщина раскаялась и признала свою вину на суде. Ее муж и отец мальчика просил суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. С учетом мнения гособвинителя, дело прекращено. Постановление еще может быть обжаловано. Жизни ребенка ничто не угрожает.