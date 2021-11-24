В мэрии Череповца расформируют управление экономической политики. Штат служащих и расходы городского бюджета из-за изменений не увеличатся. Однако функции и полномочия управления перераспределят между подразделениями, сообщает мэрия.

При этом отдел проектного управления переименуют в управление проектной деятельности. Заместитель мэра Маргарита Полунина рассказала городским депутатам подробности: «Предлагается из структуры мэрии вывести управление экономической политики и отдел проектного управления и ввести новую структуру — управление проектной деятельности".

Задачи управления экономической политики будут распределены между новым управлением проектной деятельности и действующими финуправлением, комитетом по управлению имуществом, управлением административных отношений, контрольно-правовым управлением.

Как заверила чиновница, штат нового управления будет сформирован за счет штатных единиц управления экономической политики и существующего отдела проектного управления.