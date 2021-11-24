В Вологде забили первую сваю при строительстве моста через Шограш

На улице Поэта Романова начали строить мост. Согласно генплану, улица Поэта Романова соединит микрорайон Бывалово с улицей Конева, она станет одним из участков Малого транспортного кольца Вологды.

Малое транспортное кольцо будет состоять из 25 различных элементов и иметь протяженность 16,3 км. Помимо строительства улицы Поэта Романова, ведутся предпроектные работы по Флотскому мосту и развязке улиц Кирова — Гагарина.

23 ноября была забита первая свая при строительстве моста через реку Шограш.

В третий этап, помимо строительства дороги на участке от Осановского проезда до Ярославской, включено строительство правого и левого мостовых переходов через реку Шограш и кольца на перекрёстке улиц Поэта Романова и Молодежной.

Подрядчик уже приступил к погружению свай для береговой опоры будущего моста. Всего для формирования переправы через реку Шограш необходимо установить шесть опор, из которых четыре береговые и две русловые. Работы по третьему этапу будут завершены только после переустройства всего комплекса инженерных коммуникаций», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, стартовали конкурсные процедуры на четвертый этап строительства улицы Поэта Романова. Стартовая стоимость работ составляет более 119 млн рублей. В проект входит возведение двух кольцевых пересечений улицы Поэта Романова - с улицей Конева и Осановским проездом, освещение и благоустройство. Контракт будет заключен в декабре. Начало производства работ по этому этапу на 2023 год.