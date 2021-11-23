В Вологде назначен новый начальник отдела полиции №2

Подполковник Дмитрий Родичев. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Нового руководителя представили личному составу отдела №2 Вологды. Начальник УМВД по городу Вологде Александр Иванов назначил на эту должность подполковника Дмитрия Владимировича Родичева,

Напомним, отдел полиции № 2 УМВД России по городу Вологде, находится на Окружном шоссе, 5а.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, Родичев сменил Игоря Смирнова, который перешел на другую должность.

Дмитрий Родичев окончил Вологодский государственный педагогический университет в 2005 году. Начинал службу в органах внутренних дел на должности участкового уполномоченного милиции УВД города Вологды. С 2014 года работал в должности заместителя начальника отдела полиции № 1 УМВД России по городу Вологде.