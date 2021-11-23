В Вологде установлена главная елка на площади Революции

Фото: Елена Волкова ВКонтакте

На площади Революции появилась 20-метровая ель. На Кремлевской площади - 15-метровая красавица. .

В конце прошлой недели были установлены две живые ели в в Монастырском саду и на площади Чайковского. К среде подрядчик планирует приступить к установке еще пяти деревьев: в селе Молочное, в районе улицы Конева, в Лукьяново, на пл. Федулова, на ул. Ильюшина.

А вот на площади имени Бабушкина украсят две сосны.

Всего в микрорайонах города в этом году будет украшено 20 елей. Часть из них, 13 деревьев, были высажены этим летом.

Монтаж новогодней иллюминации уже практически завершен. Все работы планируется закончить к 1 декабря.