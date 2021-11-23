Вологжанин праздновал день рождения и погиб

Все деревянные конструкции были уничтожены огнем. Фото: СУ СК России

В Сокольском районе погиб мужчина. Cокольским межрайонным следственным отделом Следкома РФ по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту смерти человека.

По данным следствия, 23 ноября 2021 около 9 часов в деревне Лендобово произошел пожар. Горел частный кирпичный дом. При тушении обнаружено тело хозяина, 49 лет.

О ЧП сообщили соседи. На место выехали пожарные.

Как оказалось, мужчина накануне отмечал день рождения, употреблял спиртное. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, устанавливаются причины гибели: проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы.