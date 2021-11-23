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Общество23 ноября 2021 10:02

Вологодчина: коронавирус отступает?

Смертность от заболевания остается высокой
Иван Чухнин
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По данным на 23 ноября, за сутки в Вологодской области зарегистрировано 395 новых случаев коронавирусной инфекции. Это минимальное значение с 10 ноября.

Всего положительный результат дал тест в 87381 случае.

Зафиксировано 15 летальных случаев. Всего болезнь унесла жизни 2483 вологжан.

Вологодчина закупила 80 тысяч бесплатных экспресс-тестов, они будут использоваться при вакцинации и медиками скорой помощи.

Заболеваемость в регионе остается быть высокой. В Вологодской области заболеваемость выше, чем в соседних, в частности, Ленинградской и Кировской областях.