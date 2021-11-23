Вологодский замгубернатора рассказала о бесплатных тестах перед вакцинацией

В Вологде и Череповце будут тестировать на ковид перед вакцинацией. Эта процедура введена в обязательный медосмотр перед инъекцией.

Закуплены экспресс-тесты, но количество их недостаточно для повсеместного использования. Так что Вологде их проводят только в 2 прививочных пунктах – в том, который расположен в КЦ «Русский дом» на улице Герцена и в СК «Вологда» на улице Конева. В Череповце один такой пункт расположен в СКК «Алмаз», второй – в Ледовом дворце.

Как пояснили в областном депздраве, экспресс-тест проводится только для здоровых лиц, без признаков ОРВИ, по их желанию, после заполнения анкеты и осмотра медработником. Получив отрицательный результат, гражданин может привиться. Если выявится положительный результат, гражданин будет отправлен на самоизоляцию.

- Пройти экспресс-тестирование вологжане вправе как перед введением первого компонента вакцины, так и перед вторым компонентом или перед введением вакцины «Спутник Лайт», - сообщила замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина.

Вся процедура занимает около 15 минут. Всего закуплено свыше 80 тысяч экспресс-тестов.