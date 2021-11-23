Строительная организация не сдала вовремя детский сад и была оштрафована

В Череповце подрядчик не сдал во время детский сад. Контракт был заключен в июле 2020 года на строительство детского сада в 105 микрорайоне стоимостью 405 миллионов рублей. В нем были указаны сроки сдачи – не позднее 1 августа 2021 года.

Однако подрядчик выполнил лишь чуть более 49% работ. То есть более 400 детей остались без детского сада. Дело попало в суд. Мировой судья назначил генеральному директору организации наказание в виде административного штрафа в размере 5 % от суммы неисполненных обязательств (от 203 622 772 рублей 37 копеек) в сумме 10 181 138 рублей 62 копейки. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает объединенная пресс-служба судов ВО.

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