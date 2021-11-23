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Общество23 ноября 2021 6:51

Предпринимателя оштрафовали за работу ночью

Иван Чухнин
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Кафе работало ночью, поэтому его хозяин заплатит штраф. При проверке выполнения антиковидных мер попался предприниматель из Великого Устюга.

Он нарушил постановление Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года. О правонарушении был составлен акт: 5 сентября 2021 года в 01:10 кафе «Агдам» в Великом Устюге принимало и обслуживало посетителей.

Предприниматель в судебное заседание не явился.

Напомним, на территории Вологодской области запрещено оказание услуг общественного питания с 00.00 до 06.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, обслуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации питания работников и в средствах размещения.

В результате великоустюгский районный суд оштрафовал держателя кафе на 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов.