Предпринимателя оштрафовали за работу ночью

Кафе работало ночью, поэтому его хозяин заплатит штраф. При проверке выполнения антиковидных мер попался предприниматель из Великого Устюга.

Он нарушил постановление Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года. О правонарушении был составлен акт: 5 сентября 2021 года в 01:10 кафе «Агдам» в Великом Устюге принимало и обслуживало посетителей.

Предприниматель в судебное заседание не явился.

Напомним, на территории Вологодской области запрещено оказание услуг общественного питания с 00.00 до 06.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, обслуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации питания работников и в средствах размещения.

В результате великоустюгский районный суд оштрафовал держателя кафе на 30 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов.