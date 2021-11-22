Вологжанин без прав угнал авто у своей бабушки и сел под арест

Внук угнал у бабушки автомобиль и дважды совершил ДТП. 27-летний парень попал на скамью подсудимых.

Мировой судья вынес два постановления о привлечении к административной ответственности.

Инциденты произошли 25 сентября 2021 года. У дома №6 в микрорайоне ГПЗ-23 Вологды мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-11183, который был зарегистрирован на его бабушку, совершил в 05:25 столкновение с автомобилем Toyota Camry, а в 05:27 врезался в столб. В нарушение ПДД РФ он оставил места ДТП, участником которых являлся. Об этом сообщает пресс-служба судов области.

Суд проходил по видео-конференц-связи. Вину молодой человек признал, сознался, что права управления транспортными средствами не имеет, а автомобиль взял без разрешения бабушки.

Мировой судья назначил вологжанину по 5 суток административного ареста ха каждый инцидент. Постановления могут быть обжалованы в течение 10 суток со дня вынесения.

И самое странное: оба наказания вологжанин отбывал одновременно, то есть всего провел под арестом 5 суток.